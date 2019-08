Wall Street: partenza in deciso rialzo su stimoli economia, attesa per Jackson Hole

Valeria Panigada 19 agosto 2019 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Partenza in deciso rialzo per Wall Street. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Dow Jones sale dell'1,20%, l'S&P500 guadagna l'1,19% e il Nasdaq incassa un +1,43%. A sostenere i mercati sono le banche centrali, che appaiono pronte a lanciare nuovi stimoli per l'economia. La People's Bank of China ha reso noto che, a partire da questo mese, introdurrà un meccanismo volto ad abbassare i tassi sui prestiti su base reale. Mentre venerdì scorso Olli Rehn, governatore della banca centrale finlandese e membro della Bce, ha preannunciato mosse molto aggressive della banca centrale europea il prossimo 12 settembre, con possibile taglio dei tassi e un sostanziale piano di acquisto asset.In questo quadro sale l'attesa per Jackson Hole, il vertice in agenda dal 23 al 25 agosto, dove è previsto venerdì l'intervento di Jerome Powell. Una occasione per il presidente della Fed di “correggere” il messaggio troppo poco dovish agli occhi del mercato, lanciato a fine luglio.