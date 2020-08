Wall Street: partenza contrastata dopo dato sui sussidi. Attesa per piano stimolo e incontro Usa-Cina

Valeria Panigada 13 agosto 2020 - 15:44

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove contrastata a inizio seduta, con il Dow Jones che scivola dello 0,33%, l'S&P500 piatto con un -0,09% e il Nasdaq che sale dello 0,55%, proseguendo il rally di ieri. Da una parte gli investitori festeggiano l'aggiornamento sulle richieste di sussidi di disoccupazione che nell'ultima settimana sono scese al di sotto della soglia di 1 milione per la prima volta dallo scoppio della pandemia, suggerendo una ripresa del mercato del lavoro americano. Dall'altra preoccupa lo stallo nei negoziati tra Democratici e Repubblicani per il nuovo piano di stimolo con entrambe le parti che reciprocamente si scambiano accuse di eccessiva rigidità nelle proprie proposte.Sale l'attesa anche per l'incontro in videoconferenza tra Usa e Cina sull'accordo commerciale, in programma il 15 agosto. Intanto nei confronti dell'Europa, gli Stati Uniti hanno comunicato che dall'1 settembre rimuoveranno dalla lista dei beni sottoposti a dazi alcuni prodotti greci e britannici, che saranno sostituiti per l’importo equivalente da quelli francesi e tedeschi, confermando l'ammontare delle tariffe e le aliquote.