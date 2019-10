Wall Street: partenza con segno più, pausa su tensioni commerciali

Valeria Panigada 1 ottobre 2019 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per Wall Street, che prosegue i guadagni in questa prima seduta di ottobre e del quarto trimestre. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,30%, l'S&P500 guadagna lo 0,40% e il Nasdaq segna un +0,51%. Gli investitori potrebbero approfittare in questi giorni di una pausa nelle tensioni tra Stati Uniti e Cina per via delle celebrazioni del 70esimo anniversario della Repubblica Popolare cinese, prima dell'incontro previsto settimana prossima a Washington.