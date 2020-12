Wall Street parte tonica dopo firma Trump al piano di aiuti

Valeria Panigada 28 dicembre 2020 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per Wall Street che festeggia la firma al piano di aiuti da parte del presidente americano. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Dow Jones sale dello 0,5%, l'S&P500 guadagna lo 0,6% e il Nasdaq segna un +0,7%.Il buon umore sui mercati è favorito dalla notizia che Donald Trump ha ratificato il pacchetto di aiuti a sostegno dell'economia Usa del valore di circa 900 miliardi di dollari, che prevede forme di assistenza federale alle famiglie, alle piccole imprese e agli operatori sanitari colpiti dalla pandemia di Covid-19. Trump ha anche firmato la legge sul finanziamento dello Stato federale, che impedirà la chiusura dei servizi pubblici (shutdown).In Europa poi si festeggia per gli sviluppi dei giorni scorsi sulla Brexit, con l'accordo commerciale tra il Regno Unito e l'Unione europea. Il deal, raggiunto alla vigilia di Natale, deve ancora essere approvato in via definitiva questa settimana dal Parlamento inglese e da quello europeo prima della scadenza del 31 dicembre.