Wall Street parte con segno più, focus su trimestrali societarie

Valeria Panigada 24 aprile 2020 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove in leggero rialzo in avvio, dopo la debolezza di ieri. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Dow Jones sale dello 0,60%, l'S&P500 guadagna lo 0,58% e il Nasdaq segna un +0,36%. Gli analisti guardano alle trimestrali societarie, con Verizon che ha diffuso conti migliori delle attese. A smorzare gli entusiasmi la notizia del possibile flop del farmaco anti-coronavirus di Gilead Sciences (quest’ultima ha perso il 4,3%). Secondo il Financial Times, il farmaco antivirale Remdesivir non avrebbe portato alcun miglioramento sui pazienti trattati. Da monitorare la lettura finale sulla fiducia dei consumatori elaborata dall'Università del Michigan, in uscita alle 16.00 ore italiane.