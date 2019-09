Wall Street parte bene, torna ottimismo su sviluppi questione commerciale

Daniela La Cava 27 settembre 2019 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Primi minuti di contrattazioni in rialzo per Wall Street, con gli investitori che guardano alla questione commerciale tra Stati Uniti e Cina. In avvio di scambi l'indice Dow Jones continua la sua marcia verso la soglia di 27 mila punti, mostrando una crescita dello 0,29%, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq avanzano rispettivamente dello 0,22% a 2.984 punti e dello 0,12% a 8.040,7 punti (+0,11%).Se da una parte il Ministero del Commercio cinese ha confermato che i preparativi per l’incontro di ottobre, che dovrebbe avvenire il 10 e 11 ottobre, dall’altra alcuni organi di stampa internazionali indicherebbero la volontà Usa di non estendere le esenzioni che consentono alle aziende americane di fornire tecnologia al colosso cinese Huawei. "Sulle negoziazioni è comunque presente un maggiore ottimismo - commentano gli analisti di Mps Capital Services - ma la cautela resta sempre elevata visti gli strappi improvvisi avvenuti nell’ultimo anno e mezzo".