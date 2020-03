Wall Street ostaggio della volatilità: saliscendi per il Dow Jones, Goldman ed Exxon tra titoli peggiori

Laura Naka Antonelli 20 marzo 2020 - 15:03

Borsa Usa rallenta, poi torna a recuperare terreno. Primi minuti di contrattazione all'insegna del nervosismo, con il Dow Jones che ha aperto in rialzo, capitolando poi di 150 punti. Perdono soprattutto Goldman Sachs ed Exxon Mobil. Goldman Sachs è capitolata fino a -5,7%, mentre Exxon Mobil ha ceduto il 4,3%.Entrambi i titoli stanno incidendo per 68 punti sulla flessione del Dow Jones. In calo sostenuto anche 3M, Pfizer e IBM.I principali indici azionari Usa riportano oscillazioni molto forti. Il Nasdaq è ora in rialzo dello 0,90% circa, mentre lo S&P 500 cede lo 0,40% circa. Ora il Dow Jones oscilla attorno alla parità.