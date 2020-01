Wall Street oggi chiusa per festività, scambi riprenderanno domani

Valeria Panigada 20 gennaio 2020 - 14:31

MILANO (Finanza.com)

Weekend lungo per Wall Street che oggi rimarrà chiusa per festività. Negli Stati Uniti si celebra il Marton Luther King Day. Gli scambi riprenderanno regolarmente domani. Si ricorda che venerdì scorso la Borsa di New York ha chiuso in rialzo su nuovi massimi storici.