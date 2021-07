Wall Street negativa su paura variante Delta e tapering Fed

Redazione Finanza 8 luglio 2021 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove in deciso calo in avvio. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Dow Jones cede l'1,14%, l'S&P500 perde l'1,26% e il Nasdaq segna una flessione dell'1,44%. Il tutto mentre il Vix ha ripreso a salire, avvicinandosi alla soglia di 21 punti (+11%). Sui mercati globali sembra essere scattato il risk-off in scia all'aumentare delle preoccupazioni sulle prospettive di ripresa economica con la variante Delta che potrebbe impattare proprio nella seconda metà del 2021.A pesare sull'umore anche i timori che la Federal Reserve metta in atto il tapering (riduzione degli acquisti di asset) prima di quanto preventivato, dopo le indicazioni arrivate ieri dalla minute della Fed.In questo contesto sono stati appena diffusi i numeri settimanali sul mercato del lavoro. Nella settimana terminata lo scorso 3 luglio, le richieste di sussidi settimanali hanno mostrato una lieve crescita a +373mila unità, valore superiore rispetto alle 371mila unità (valore rivisto da +364mila) della passata rilevazione e alle 350mila unità attese dal consensus degli analisti.