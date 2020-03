Wall Street negativa dopo tre giorni di rialzi, oggi il voto del Congresso sul piano di sostegno

Valeria Panigada 27 marzo 2020 - 14:38

MILANO (Finanza.com)

Partenza negativa per Wall Street, dopo tre giorni cosecutivi di rialzi. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Dow Jones scivola dello 3,23%, l'S&P500 cede il 2,90% e il Nasdaq perde il 2,68%. Oggi è previsto il voto del Congresso Usa sul piano di sostegno all'economia da 2mila miliardi di dollari. Si tratta dell'ultimo step prima che il testo raggiunga il tavolo del presidente americano Donald Trump per la firma. Intanto preoccupa la diffusione del contagio nel paese, con gli Stati Uniti che ormai hanno superato la Cina per numero di casi positivi al virus.