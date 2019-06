Wall Street mista intorno alla parità, cautela in vista della Fed

Valeria Panigada 17 giugno 2019 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

Partenza contrastata intorno alla parità per Wall Street. nei primi minuti di scambio il Dow Jones è piatto con un -0,04%, l'S&P500 segna un +0,07% mentre il Nasdaq guadagna lo 0,30%. Gli operatori si muovono cauti in attesa della Federal Reserve che mercoledì annuncerà la sua decisione di politica monetaria a cui seguirà la conferenza stampa del governatore Jerome Powell. Per questo meeting non è atteso alcun cambiamento, ma sarà importante seguirlo da vicino per capire se già nella riunione di luglio ci sarà un taglio dei tassi così come si aspettano gli operatori.