Wall Street mista: S&P500 su nuovi massimi storici, Nasdaq debole

Redazione Finanza 28 dicembre 2021 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove in ordine sparso intorno alla parità, dopo un inizio di settimana positivo. Nei primi minuti di contrattazione il Dow Jones sale dello 0,30% a 36.414 punti, l'S&P500 è poco mosso con un +0,07% sul nuovo massimi storico a 4.793 punti (dopo la chiusura record di ieri per la 69esima volta da inizio anno), mentre il Nasdaq è debole mostrando un -0,26% a 15.829 punti.In una seduta povera di indicazioni macro, i mercati guardano agli sviluppi sulla pandemia per prendere una direzione. Da una parte preoccupa la rapida diffusione della variante Omicron, dall'altra i mercati sono confortati dal fatto che i governi non sembrano intenzionati a imporre restrizioni che possano rallentare la ripresa economica.The Centers for Disease Control and Prevention ha suggerito di ridurre a cinque giorni dagli attuali dieci l'isolamento per le persone che risultano positive ma senza sintomi. Inoltre, uno studio condotto in Sud Africa ha svelato che le infezioni da Omicron potrebbero aiutare a rafforzare l'immunità rispetto al precedente ceppo Delta.