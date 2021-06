Wall Street: meme stocks bastonate dai sell, AMC Entertainment -18%. E il ceo ora chiede emissione fino a 25 milioni di azioni

Laura Naka Antonelli 4 giugno 2021 - 06:50

Giornata negativa ieri a Wall Street per le meme stocks: Bed Bath & Beyond è crollata di quasi -28%, Koss ha perso il 25%, AMC Entertainment è scivolata di quasi il 18%; male anche GameStop -8,8%.In particolar modo AMC Entertainment, reduce dal rally del 100% dell'altroieri, ha scontato l'annuncio della società - il gruppo che gestisce sale cinema numero uno al mondo -, relativo a una seconda vendita di azioni nell'arco di pochi giorni: AMC ha reso noto di aver venduto 11,5 milioni di azioni per un valore di $587 milioni.Già la scorsa settimana il gruppo aveva comunicato di aver venduto più di 8 milioni di azioni all'hedge fund Mudrick Capital - che le ha poi rivendute subito-, raccogliendo $230,5 milioni.E non finisce qui, visto che il ceo e presidente Adam Aron della società ha lanciato un appello ieri agli azionisti affinché supportino un piano di aumento di capitale attraverso l'emissione fino a 25 milioni di azioni AMC: le risorse potrebbero essere utilizzate, ha detto Aron, per rimborsare i debiti, ridurre le spese per gli interessi, pagare milioni di affitti non ancora pagati, e per acquisire anche nuove sale cinematografiche. Nell'afterhours, il titolo AMC è sceso di quasi l'8%.