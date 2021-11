Wall Street: incubo variante nu, futures Dow Jones affondano fino a quasi -900 punti. Brusco dietrofront dei tassi sui Treasuries

Laura Naka Antonelli 26 novembre 2021 - 10:00

MILANO (Finanza.com)

Panico sull'azionario globale per la notizia relativa alla scoperta della variante Nu in Sud Africa. I futures sul Dow Jones crollano di quasi 900 punti attorno a 34.935 punti; molto male anche i futures sullo S&P 500, che scivolano dell'1,87% a 4.613, mentre i contratti sul Nasdaq Composite scendono dell'1% circa in area 16.192 punti. Alla fuga dal rischio fa da contraltare l'acquisto degli asset considerati più sicuri, come i Treasuries. I tassi decennali crollano così all'1,5243% dopo essere saliti questa settimana al di sopra dell'1,65%.La nuova variante, denominata B.1.1.52 e battezzata anche come "super sudafricana", presenterebbe secondo gli esperti 32 diverse mutazioni nella proteina spike.L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS-WHO) ha indetto una riunione straordinaria per la giornata di oggi.Il Regno Unito ha preso già provvedimenti, chiudendo i confini a sei paesi africani: oltre al Sud Africa, sono stati sospesi i voli dal Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe e Botswana.