Wall Street in rosso: timori coronavirus creano forte incertezza. Amazon senza freni (+8%)

Daniela La Cava 31 gennaio 2020 - 16:03

MILANO (Finanza.com)

Vendite diffuse anche a Wall Street, con i timori legati alla diffusione del coronavirus che continuano a seminare incertezza tra gli investitori. A New York, l'indice Dow Jones cede lo 0,92%, mentre l'S&P500 e il Nasdaq lasciano sul terreno rispettivamente lo 0,66% e lo 0,41%.In questo scenario, si guarda ancora al tema delle trimestrali, in particolare quelli di Chevron che perde circa il 3% a Wall Street dopo i ricavi che hanno deluso le attese e quelli di Amazon che invece vola di oltre l'8% dopo avere rilasciato dei risultati migliori delle attese. Il colosso di Seattle di Bezos è entrato nell'Olimpo delle '1 trillion dollar companies', come Apple, Alphabet e Microsoft.Tra le big tecnologiche avanza anche Ibm, con l'azione che sale di quasi il 4% nel giorno in cui la società ha nominato Arvind Krishna nuovo amministratore delegato e membro del board al posto di Virginia Rometty, che ha lavorato per oltre 40 anni nella compagnia statunitense. La nomina di Krishna sarà effettiva a partire dal prossimo 6 aprile.