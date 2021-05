Wall Street in ripresa con buy su Apple e Amazon, ma Tesla paga ancora scotto Big Short. Bene Home Depot e Wal-Mart

Laura Naka Antonelli 18 maggio 2021 - 13:33

MILANO (Finanza.com)

Futures su Wall Street positivi, dopo la chiusura negativa della vigilia. I futures sul Dow Jones avanzano di 91 punti (+0,27%), a 34.350 punti; i futures sul Nasdaq salgono dello 0,68% a 13.393 punti circa, mentre i futures sullo S&P 500 mettono a segno un rialzo dello 0,29% a 4.169. Ieri Wall Street ha segnato un calo: il Dow Jones Industrial Average è sceso di 54,34 punti (-0,2%), a 34.327,79 punti; lo S&P 500 ha ceduto lo 0,3%, a 4.163,29 mentre il Nasdaq Composite ha perso lo 0,4% a 13.379,05 punti.L'attenzione rimane anche oggi sul titolo Tesla che, nella sessione di ieri, ha perso fin oltre il 4%, per poi chiudere in calo del 2% circa, portando le perdite dall'inizio del mese a oltre il 20%. In premercato il titolo perde più dell'1%.A pesare sulle quotazioni del colosso di auto elettriche di Elon Musk, è stata la decisione di Mr. Big Short Michael Burry, tra i gestori più seguiti al mondo, di rivelare una posizione short su Tesla che vale più di mezzo miliardo di dollari.In una documentazione depositata presso la Sec, la Cassandra dei mercati - così si definisce lui stesso - ha reso noto di aver aperto una posizione short su 800.100 azioni Tesla, di un valore di $534 milioni, entro la fine del primo trimestre dell'anno, acquistando contratti put sul titolo.In data 31 marzo, Burry deteneva ben 8.001 contratti put su Tesla.Burry è conosciuto per essere il trader che nel 2008 fece guadagnare al suo fondo d'investimento circa 2,6 miliardi di dollari scommettendo un miliardo di dollari sul crollo del mercato immobiliare americano: la sua storia è stata raccontata nel libro di Michael Lewis "The Big Short" e nel successivo film La grande scommessa.Da segnalare che le quotazioni di Tesla sono scese di quasi il 20% dall'inizio dell'anno, dopo essere volate del 740% nel 2020, anno del Covid-19.Bene oggi i titoli retail dopo i bilanci comunicati dai titani del settore, Home Depot e Wal-Mart.Home Depot balza del 2% circa, espandendo la fase rialzista che ha visto il titolo salire del 20% dall'inizio dell'anno. Il gruppo ha reso noto di aver riportto nel primo trimestre un utile per azione di $3,86, superiore ai $3,08 per azione attesi dal consensus. Le vendite nette sono salite del 32,7%, più delle attese.In rialzo in pre-mercato anche il titolo Wal-Mart, dopo che il gigante americano ha reso noto di aver concluso i primi tre mesi dell'anno con utili netti a $2,73 miliardi, o 97 centesimi per azione, in calo rispetto ai $3,99 miliardi, o $1,40 per azione, dello stesso trimestre del 2020.Escluse le voci di bilancio straordinarie, l'utile per azione si è attestato a $1,69, facendo decisamente meglio degli $1,21 per azione attesi.Il fatturato è salito di quasi il 3% a $138,31 miliardi dai $134,62 miliardi del primo trimestre del 2020, facendo meglio dei $131,97 miliardi stimati dal consensus.In premercato rimbalzano anche i titoli tecnologici. Facebook, Amazon, Apple e Microsoft sono in rialzo, così come anche Nvidia.