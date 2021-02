Wall Street in rialzo, focus su trimestrali e impeachment Trump

Valeria Panigada 10 febbraio 2021 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove in rialzo nei primi minuti di contrattazione. L'indice Dow Jones sale dello 0,36%, l'S&P500 avanza dello 0,40% e il Nasdaq guadagna lo 0,5%.Gli investitori rimangono ottimisti sull'arrivo del bazooka fiscale anti-Covid del nuovo presidente americano Joe Biden. I democratici della Camera dei Rappresentanti hanno svelato un piano che comporta l'erogazione di pagamenti diretti del valore di $1.400 ai cittadini americani. Sempre sul fronte politico, negli Stati Uniti l'attenzione è rivolta all'inizio, al Senato Usa, del procedimento di impeachment contro l'ex presidente americano Donald Trump, per incitamento alla violenza dopo l'attacco a Capitol Hill dei suoi sostenitori del 6 gennaio scorso.Focus anche sulla stagione degli utili societari. Dopo la fine della sessione di ieri Twitter ha annunciato di aver concluso il quarto trimestre dell'anno con un utile per azione su base adjusted pari a 38 centesimi, meglio dei 29 centesimi per azione attesi dal consensus degli analisti intervistati da FactSet. Il fatturato è salito del 28% a $1,29 miliardi, meglio degli $1,18 miliardi stimati.Intanto dal fronte macro è giunto l'aggiornamento sull'inflazione negli Stati Uniti che si è dimostrata in lieve rialzo, come da attese. Nel mese di gennaio, l'indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,3% su base mensile, dopo essere aumentato dello 0,2% a dicembre (dato rivisto da +0,4%).