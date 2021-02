Wall Street in rialzo, focus su febbre Reddit argento e decisione Robinhood su GameStop

Valeria Panigada 1 febbraio 2021 - 15:53

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove in territorio positivo, tentando il rimbalzo dopo aver archiviato venerdì scorso la settimana peggiore ma anche il mese peggiore dallo scorso ottobre. Dopo l'avvio, l'indice Dow Jones sale dello 0,4%, l'S&P500 segna un +0,5% mentre il Nasdaq avanza dello 0,7%.Protagonista in queste ore è il silversqueeze lanciato dal forum online Reddit, esattamente dalla sezione wallstreetbets - la stessa da cui è partita la scorsa settimana una valanga di buy che ha fatto impennare le quotazioni dei titoli più shortati dall'industria degli hedge fund. Il risultato è che il titolo GameStop è volato di oltre il 400% la scorsa settimana, portando così lo storico rally di gennaio a +1.625%. Brutta notizia per l'hedge fund Melvin Capital, tra le vittime più illustri della febbre su GameStop, che ha visto andare in fumo il 53% del suo capitale nel mese di gennaio, perdendo la sua scommessa ribassista contro il titolo.L'attacco rialzista anti scommesse short dei fondi speculativi coinvolge oggi, per l'appunto, i prezzi dell'argento, che sono volati di oltre +11% fino a toccare quota $30 per la prima volta dal 2013, ovvero in otto anni. Se il ritmo degli acquisti andrà avanti, il rally sarà stato il più forte dal boom del 13% del marzo del 2009. L'ETF iShares Silver Trust - che replica il trend dell'argento, facilmente accessibile agli investitori privati, balza di oltre +9%, dopo aver guadagnato il 6% la settimana scorsa.Si appprende intanto che l'APP Robinhood ha ridotto da 50 a 8 il numero di titoli sul cui trading ha deciso di imporre la scorsa settimana limitazioni, sulla scia del caso GameStop: si tratta di GameStop, AMC Entertainment, BlackBerry, Koss, Express, Nokia, Genius Brands International e di Naked Brand Group. Nel caso di GameStop ai potenziali interessati verrà consentito di acquistare solo un'azione e cinque contratti di opzione.