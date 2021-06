Wall Street in rialzo dopo lungo weekend festivo, sale attesa per dati sul lavoro Usa

Valeria Panigada 1 giugno 2021 - 16:01

MILANO (Finanza.com)

Gli indici statunitensi si muovono in territorio positivo in questa prima sessione di giugno, dopo un maggio contrastato. Dopo un lungo weekend festivo (ieri Wall Street è rimasta chiusa per festività), l'indice Dow Jones sale dello 0,45%, l'S&P500 guadagna lo 0,34% e il Nasdaq segna un +0,30%.Il Nasdaq ha concluso la scorsa settimana con un rialzo pari a +2,06%, riportando il trend settimanale migliore da aprile. Tuttavia, l'indice ha perso l'1,53% a maggio, scendendo dopo sei mesi consecutivi di rialzi. L'indice delle small cap Russell 2000 ha concluso il mese con un rialzo di appena +0,11%, riportando comunque l'ottavo mese consecutivo di guadagni, e confermando di conseguenza la fase rialzista più durevole dal 1995. Il Dow Jones e lo S&P 500 sono saliti rispettivamente dell'1,93% e dello 0,55% a maggio, avanzando per il quarto mese consecutivo. Da segnalare inoltre che l'indice S&P 500 dista di appena lo 0,8% dal riagguantare il record di tutti i tempi.Gli operatori si muovono con cauto ottimismo in attesa di alcune indicazioni macro importanti, tra cui spicca il rapporto mensile sull'occupazione negli Stati Uniti, in uscita venerdì.