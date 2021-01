Wall Street in rally, Nasdaq supera quota 13.000 per prima volta. Trump concede vittoria Biden dopo attacco Capitol Hill

Laura Naka Antonelli 8 gennaio 2021 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

Wall Street all'insegna di forti buy dopo che il Congresso americano ha certificato la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre, e il presidente americano Donald Trump, che aveva sobillato i suoi supporter a invadere Capitol Hill nell'assalto storico del 6 gennaio, ha ammesso per la prima volta dal voto che la presidenza di Biden inizierà il prossimo 20 gennaio."La mia attenzione ora si rivolgerà a garantire un'ordinata e fluida transizione di potere", ha detto Trump nel suo primo discorso alla nazione, proferito dopo l'attacco shock al Congresso, che si è concluso con il lockdown di Capitol Hill e la morte di quattro persone.In un video messaggio pubblicato su Twitter, Trump ha condannato l'attacco, affermando di essere stato "oltraggiato, come tutti gli americani", per quanto avvenuto. I rivoltosi, ha aggiunto, "non rappresentano l'America. L'America è e deve restare una nazione di legge e ordine".Il Nasdaq Composite è balzato del 2,6% a 13.067,48 punti, mentre il Dow Jones Industrial Average è salito di 211,73 punti a 31.041,13. Lo S&P 500 ha guadagnato l'1,5% a 3.803,79 punti.Per la prima volta il Nasdaq ha chiuso al di sopra di quota 13.000 e il Dow Jones e lo S&P 500 hanno chiuso rispettivamente, anch'essi per la prima volta, sopra le soglie di 31.000 e di 3.800.