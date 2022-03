Wall Street in pausa post rally, la Fed di Bullard non aiuta. Ma S&P 500 e DJ verso settimana migliore da fine 2020

Laura Naka Antonelli 18 marzo 2022 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si prende una pausa dal rally che ha portato i suoi principali indici azionari a concludere la settimana migliore in più di un anno e mezzo. Nella giornata di ieri, la borsa Usa ha chiuso positiva, con lo S&P 500 balzato dell'1,23% a 4.411,67; il Dow Jones Industrial Average in rialzo di 417,66 punti, o +1,23% a 34.480,76, il Nasdaq Composite avanzato dell'1,33% a 13.614,78. Oggi, alle 15 circa ora italiana, il Dow Jones scende di 117,22 punti (-0,34%) a 34.363 punti; lo S&P 500 arretra delo 0,22% a 4.401 punti circa, mentre il Nasdaq oscilla attorno alla parità, attorno a 13.614 punti.Il dietrofront di oggi si spiega con le dichiarazioni di James Bullard, presidente della Fed di St. Louis, secondo cui la Federal Reserve dovrebbe alzare i tassi sui fed funds 12 volte, quest'anno, per mostrare agli americani di aver preso sul serio la minaccia dell'inflazione.Secondo Bullard, i tassi dovrebbero salire al di sopra del 3%.La Fed ha alzato i tassi sui fed funds per la prima volta dal 2018 l'altro ieri mercoledì 16 marzo, al nuovo range compreso tra lo 0,25% e lo 0,50%, mentre la BoE ha annunciato la terza stretta monetaria consecutiva, portando i tassi UK allo 0,75%, nella giornata di ieri.Tuttavia, i critici della Fed ritengono che Powell & Co si siano mossi tardi nel combattere l'inflazione e che il rialzo appena annunciato sia talmente contenuto da confermare i tassi a un livello che rimane comunque accomodante.Bullard ha ricordato che la Fed ha già alzato i tassi in modo aggressivo in passato e ha riportato come esempio le strette degli anni 1994-1995, quando l'economia Usa si surriscaldò e l'inflazione iniziò ad aumentare."I risultati furono eccellenti - ha detto il presidente della Fed di St. Louis - La Commissione centrò il target di inflazione del 2%, in media, e l'economia americana attraversò una fase di crescita boom nella seconda metà degli anni '90. Io credo che la commissione dovrebbe cercare di raggiungere un risultato simile nel contesto attuale".Ieri lo S&P 500 è salito per la terza sessione consecutiva, guadagnando il 4,2% su base settimanale e confermando così la migliore settimana dal novembre del 2020; il Dow Jones è salito del 4,5%, anche in questo caso chiudendo la settimana migliore dal novembre del 2020, mentre il Nasdaq è balzato su base settimanale del 5,4%, e si appresta a concludere la settimana migliore dal febbraio del 2021.Attesa per il colloquio in calendario oggi tra il presidente americano Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping: i due leader, stando a quanto reso noto dalla Casa Bianca, discuteranno in particolare dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin e della competitività tra Stati Uniti e Cina.Oggi la Bank of Japan - banca centrale del Giappone guidata da Haruhiko Kuroda - ha annunciato di aver confermato il target dei tassi di interesse di breve termine al -0,1%, e il target dei tassi dei titoli di stato a 10 anni attorno allo zero.L'atteggiamento dovish dell'istituzione contrasta con quelli della Federal Reserve e della Bank of England.