Wall Street in ordine sparso, focus su banche e Twitter

Redazione Finanza 14 aprile 2022 - 15:59

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove contrastata con l'indice Dow Jones in rialzo dello 0,45%, mentre l'S&P500 e il Nasdaq cedono rispettivamente lo 0,23% e lo 0,64%. A pesare sugli scambi i dati macro deludenti giunti prima della partenza su lavoro e consumi. Le richieste di sussidi alla disoccupazione nella settimana al 9 aprile hanno accelerato a 185mila, più dlele attese. Mentre le vendite al dettaglio sono aumentate a marzo dello 0,5% rispetto a febbraio, rallentando il passo più del previsto (consensus +0,6%).Intanto gli operatori si confrontano anche con i primi risultati trimestrali, giunti dal comparto bancario con Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs e Morgan Stanley. Focus anche su Twitter dopo l'offerta lanciata da Elon Musk per acquistare il social network per 54,20 dollari per azione. Il titolo scambia a Wall Street a 47,32 dollari mostrando un rialzo del 3,25%.