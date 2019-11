Wall Street in moderato ribasso, si attendono sviluppi dal commercio Usa-Cina

Valeria Panigada 21 novembre 2019 - 15:45

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove sotto la parità in attesa di capire se ci saranno sviluppi dal fronte commerciale Usa-Cina. Poco dopo l'avvio l'indice Dow Jones scivola dlelo 0,17%, l'S&P500 è poco mosso con un -0,11% e il Nasdaq cede lo 0,15%. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, i negoziati tra le due super potenze si troverebbero in una fase delicata, con il rischio di una rottura delle trattative, anche se ci sono progressi in alcune aree chiave. Le trattative sarebbero inoltre complicate anche dai conflitti interni alla Casa Bianca sul migliore approccio da adottare nei confronti di Pechino. Le relazioni Usa-Cina sono state complicate anche dal passaggio da parte del Congresso americano, nelle ultime ore, di una proposta di legge a tutela dei diritti civili di Hong Kong, dunque a favore dunque dei manifestanti pro-democrazia. Una rassicurazione è arrivata però negli ultimi minuti dal vicepremier cinese Liu He, che si è detto "cautamente ottimista".