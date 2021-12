Wall Street in moderato rialzo dopo le festività natalizie

Valeria Panigada 27 dicembre 2021 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove sopra la parità in avvio di questa prima seduta settimanale dopo le festività natalizie. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Dow Jones segna un +0,35%, l'S&P500 guadagna lo 0,50% e il Nasdaq sale dello 0,51%. In una seduta caratterizzata da nessun spunto macro di rilievo, l'attenzione degli operatori è rivolta al fronte sanitario, con gli ultimi sviluppi sulla diffusione di Omicron. Le misure di restrizione sanitaria stanno aumentando in diversi paesi e negli Stati Uniti un migliaio di voli sono stati cancellati ieri poiché molti piloti e membri dell'equipaggio sono stati contagiati dal Covid.