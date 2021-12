Wall Street in leggero rialzo, si guarda a Omicron con meno preoccupazione

Redazione Finanza 29 dicembre 2021 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove poco sopra la parità, in una seduta caratterizzata da scambi sottili. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Dow Jones è poco mosso con un +0,08% (i tratta del suo sesto rialzo consecutivo), l'indice S&P500 guadagna lo 0,13% e il Nasdaq sale dello 0,17%.Gli operatori sembrano propendere per uno scenario di continua ripresa economica nonostante l'impennata della variante Omicron del coronavirus, che si traduce in un numero record di nuovi casi in diversi paesi, tra cui Stati Uniti e Francia.Intanto, dal fronte macro, è giunta la lettura preliminare sulla bilancia commerciale che è peggiorata mostrando a novembre un deficit in allargamento a 97,8 miliardi di dollari, livello record.