Wall Street in leggero rialzo, sale attesa Fed

11 giugno 2021

MILANO (Finanza.com)

In quest'ultima seduta della settimana Wall Street si muove in leggero rialzo, all'indomani di nuovi record per l'S&P500. Poco dopo l'avvio, l'indice Dow Jones sale dello 0,24%, l'S&P500 guadagna lo 0,15% e il Nasdaq è poco mosso con un +0,13%.Il sentiment ieri ha retto, nonostante la pubblicazione dell'indice dei prezzi al consumo Usa, fondamentale termometro dell'inflazione, abbia messo in evidenza a maggio una impennata pari a +5% su base annua, oltre le stime, e al nuovo massimo dal 2008. Boom anche per la componente core, schizzata del 3,8% su base annua, al record in quasi 30 anni.Ma sia Wall Street che i Treasuries Usa hanno dimostrato di avere fiducia nella Fed e dunque nell'assunto secondo il quale la natura delle pressioni inflazionistiche sarebbe transitoria.A conferma del fatto che gli Usa non scontano ancora né il surriscaldamento dell'economia americana né il tapering della Fed è il trend dei tassi decennali sui Treasuries, che rimangono negativi all'1,44%.