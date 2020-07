Wall Street in forte ripresa dopo annuncio Pfizer su vaccino, titolo +5%. E FedEx vola +16%

Laura Naka Antonelli 1 luglio 2020 - 15:55

MILANO (Finanza.com)

L'azionario made in Usa riporta un trend positivo, grazie alla speranza su un vaccino anti-COVID-19 prodotto dal colosso farmaceutico Pfizer. Pfizer ha reso noto infatti che i risultati della sperimentazione del vaccino contro il coronavirus si sono confermati positivi. Immediati gli acquisti sul titolo, balzato di oltre +5% all'inizio della sessione.Dal fronte macro degli Stati Uniti, è stato diffuso il report occupazionale ADP, relativo alla creazione di nuovi posti di lavoro nel settore privato. Dal report è emerso che, nel mese di giugno, sono stati creati soltanto 2,37 milioni di posti di lavoro, meno dei 3,5 milioni di nuovi posti stimati dal consensus.Il Dow Jones sale di più di 160 punti (+0,60% circa), a 25.970 punti; il Nasdaq avanza dello 0,17% a 10.073 punti, lo S&P 500 sale dello 0,42%, a 3.113 punti circa.Con la sessione odierna, parte ufficialmente il terzo trimestre del 2020. Ottima la performance degli indici azionari Usa nel secondo trimestre, con il Dow Jones balzato del 17,8% (ma in perdita del 9,6% nel primo semestre). Lo S&P 500 ha fatto +20% nel secondo trimestre, scendendo del 4% da inizio anno, mentre il Nasdaq Composite è balzato rispettivamente del 30,6% e del 12,1%.Boom nella sessione odierna per il titolo FedEx, che vola di oltre +16%, testando il record dalla fine di febbraio, dopo che la società specializzata nel servizio di consegna internazionale di pacchi ha riportato un risultato di bilancio, nel quarto trimestre fiscale, migliore delle attese.I guadagni del titolo sono a livelli record sia in termini di dollari che di percentuale. Il titolo balza di ben $22,82 dollari, contribuendo con 139 punti al rialzo del Dow Jones Transportation Average, indice settoriale che sale del 3% circa.Tornano dietro le quinte i timori su una seconda ondata di contagi da coronavirus negli Stati Uniti. A tal proposito, proprio ieri il responsabile della task force contro il coronavirus alla Casa Bianca, l'immunologo Anthony Fauci, ha detto al Congresso di essere preoccupato per il nuovo balzo dei casi in Texas e in Florida, aggiungendo che la riapertura delle scuole dipenderà dalla dinamica della pandemia e dai siti in cui si trovano gli stessi edifici scolastici.Negli Stati Uniti, nella giornata di ieri, sono stati individuati più di 46.000 nuovi casi, record giornaliero di sempre.