Wall Street in forte ripresa con Dow Jones +450 punti. Robinhood impone limitazioni su GameStop & Co ma la follia continua

Laura Naka Antonelli 28 gennaio 2021 - 16:20

MILANO (Finanza.com)

Wall Street in ripresa dopo la sessione particolarmente negativa della vigilia, che ha visto lo S&P 500 scendere al ritmo più forte dallo scorso ottobre, e cancellare i guadagni incassati dall'inizio del 2021. Passate le 16 ora italiane, il Dow Jones sta balzando di quasi 460 punti (+1,51%), a 30.761 punti; lo S&P 500 fa +1,35% a 3.801 circa e il Nasdaq sale dello 0,87% a 13.385 punti.Il caos GameStop e Amc Entertainment - titoli protagonisti del boom degli short squeeze lanciati dall'armata degli investitori retail dal forum online wallstreetbets di Reddit-, ha alimentato ieri la paura di crisi di liquidità negli hedge fund che su questi titoli hanno scommesso pesantemente al ribasso con operazioni di Big Short.D'altronde, il fondo Melvin Capital è stato costretto a chiudere proprio ieri la propria posizione short su GameStop, dopo le ingenti perdite accusate proprio con l'attacco dei trader retail contro sue le scommesse ribassiste.Sui mercati ha iniziato così a serpeggiare il timore che altri hedge fund potessero aver bisogno di ulteriore liquidità e che, per necessità di cash, decidessero di uscire dall'azionario. Timore in realtà non proprio sopito, visto che la carica dei buy si è palesata fino a qualche minuto fa, provocando una nuova impennata di GameStop fino a +40% nelle contrattazioni del pre-mercato (a discapito dunque di nuovo degli short lanciati dai fondi speculativi). Qualcuno ormai parla di populismo di mercato.Il nuovo rally ha portato le quotazioni del gruppo retailer di videogiochi e prodotti elettronici a toccare quota 500 dollari, rispetto ai 40 dollari di appena una settimana fa. Il titolo è praticamente schizzato del 466% in una settimana, volando di oltre +1700% nel mese di gennaio.GameStop ha fatto poi dietrofront, scontando la decisione appena annunciata dell'APP Robinhood e da InterActive Brokers di imporre restrizioni sul trading del titolo e di altri simili, come AMC Entertainment, Koss e altri.TD Ameritrade e Charles Schwab hanno reso anch'essi più severe le richieste sui margini. In particolare l'APP Robinhood, nota per essere popolare soprattutto tra i Millennials, ha annunciato di aver limitato il trading, oltre che di GameStop e di AMC Entertainment, anche delle azioni $BB, $BBBY, $EXPR, $KOSS, $NAKD e $NOK.Non che queste limitazioni abbiano però frenato alla fine in modo significativo l'effetto short squeeze dei titoli coinvolti, visto che GameStop sta salendo ora del 16%, a fronte invece di AMC, che cede oltre -38%.Tra i titoli osservati speciali, all'indomani dei risultati di bilancio, quelli di Tesla e Apple.Tesla cede oltre il 5% dopo che, per la prima volta in più di un anno, i profitti hanno deluso le stime degli analisti.Nel quarto trimestre del 2020, gli utili del colosso produttore di auto elettrice stati pari a $270 milioni, in crescita rispetto ai $105 milioni dello stesso periodo del 2019. Il risultato ha disatteso tuttavia le previsioni del consensus: l'utile per azione si è attestato infatti a 80 centesimi su base adjusted, rispetto agli $1,03 per azione attesi dal consensus.Indiscutibile invece il miglioramento della redditività nell'intero 2020: gli utili sono stati pari a $721 milioni, rispetto alla perdita di $862 milioni sofferta nel 2019, e a dispetto della pandemia Covid-19.Sempre nell'intero anno, le vendite di Tesla sono salite del 36% a 499.550 veicoli. Nel quarto trimestre nello specifico, il fatturato di Tesla è avanzato del 45,5% su base annua a $10,74 miliardi, meglio dei $10,4 miliardi attesi.A pubblicare i risultati trimestrali alla fine delle contrattazioni di ieri è stata la società di un altro titolo tra i più gettonati del 2020: Apple, le cui quotazioni sono anch'esse in ribasso.Il colosso americano ha annunciato ieri di aver riportato un giro d'affari di un valore di $111,4 miliardi nel primo trimestre dell'anno fiscale 2021 terminato lo scorso 26 dicembre, in rialzo del 21% su base annua. Per la prima volta nella storia, Apple ha superato la soglia del fatturato trimestrale pari a $100 miliardi, con le vendite internazionali che hanno inciso per il 64%. Bene anche l'utile per azione, che si è attestato a $1,68, in crescita del 35% su base annua. Gli analisti avevano previsto un attivo per azione di $1,41, su vendite per $103,28 miliardi. Ma il titolo, in ribasso del 2,40%, starebbe scontando l'assenza di grandi novità.