Wall Street in calo, pesa alert reflazione con tassi Treasuries a un passo

Valeria Panigada 22 febbraio 2021 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Wall Street in ribasso, ancora ostaggio dei timori sulla reflazione Usa, in qualche modo avallati dall'ennesimo balzo dei tassi sui Treasuries a 10 anni, fino all'1,394%. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Dow Jones scivola dello 0,4%, l'S&P500 cede lo 0,6% e il Nasdaq perde oltre l'1% con i titoli tecnologici più penalizzati.Il continuo rialzo dei rendimenti continua a spaventare, facendo temere che la Federal Reserve di Jerome Powell ritiri gli stimoli monetari straordinari lanciati nell'anno del Covid prima delle attese. Soltanto la scorsa settimana, i tassi a 10 anni sono volati di 14 punti base fino all'1,34%, al record dal febbraio del 2020. Oggi i rendimenti sono balzati fino all'1,394%, a un soffio dall'1,4%. Dall'inizio di febbraio, la crescita dei tassi è stata di ben +28 punti base. Tutti gli occhi sono puntati a questo punto sul discorso che Powell, numero uno della Federal Reserve, proferirà nella giornata di domani, in occasione di un intervento di audizione alla Commissione bancaria del Senato per la testimonianza di metà anno. I suoi commenti sui tassi e sull'inflazione potrebbero pilotare il sentiment di mercato.