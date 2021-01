Wall Street giù nel primo giorno di trading dell'anno: per Dow Jones prima volta dal 2016

Laura Naka Antonelli 5 gennaio 2021 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

Sessione negativa per Wall Street nel primo giorno di contrattazioni del 2021: ieri il Dow Jones Industrial Average ha chiuso in calo di 382,59 punti, a 30.223,89 punti; lo S&P 500 è sceso dell' 1,5% a 3.700,65, il Nasdaq Composite ha segnato anch'esso una flessione dell'1,5%, a 12.698,45 punti. Per il Dow Jones, si è trattata della prima sessione in rosso nel primo giorno di trading dell'anno dal 2016.Il sentiment degli investitori continua a far fronte alle notizie sul coronavirus.Nel Regno Unito il premier Boris Johnson ha annunciato un lockdown nazionale effettivo dalla giornata di oggi: si tratta del terzo lockdown nazionale nel paese.Johnson ha lanciato l'alert sulla variante inglese, parlando di situazione "allarmante". La variante sarebbe più contagiosa "dal 50% al 70%" rispetto al precedente ceppo, stando a quanto ha dichiarato il premier britannico.