Wall Street giù con nuovo rialzo tassi Treasuries, Nasdaq -1,6%. Reddit crea il nuovo fenomeno Rocket

Laura Naka Antonelli 3 marzo 2021 - 16:26

MILANO (Finanza.com)

Wall Street in ribasso, con il Dow Jones che scende dello 0,16% a 31.342 punti, il Nasdaq che continua a fare peggio, cedendo l'1,63% a 13.139 punti circa, e lo S&P che arretra dello 0,80% a 3.839 punti.Di nuovo un rialzo importante per i tassi sui Treasuries decennali, che sono tornati a rialzare la testa, balzando di oltre 6 punti base all'1,47%.Il livello rimane inferiore a quello dell'1,6% circa testato la scorsa settimana con una mossa che i trader hanno chiamato flash move o flash spike: ma è sufficiente a rialimentare i timori di una brusca ripresa dell'inflazione negli Usa.Dopo la sessione negativa di ieri, Wall Street accusa di conseguenza un altro colpo. Ieri il Dow Jones Industrial Average ha perso 143 punti, lo S&P 500 ha fatto -0,80% circa e il Nasdaq Composite ha sottoperformato con un calo pari a -1,7%.Il rialzo dei tassi sui Treasuries Usa si spiega con le aspettative di una ripresa economica più solida - e dunque di una ripresa anche dell'inflazione - sulla scia dell'annuncio del presidente americano Joe Biden, che ha reso noto che gli Stati Uniti disporranno di una quantità di dosi di vaccini anti-Covid-19 tale da riuscire a vaccinare tutti gli americani adulti entro la fine di maggio, dunque due mesi prima di quanto precedentemente annunciato.La Casa Bianca sta di fatto lavorando per aumentare la produzione dei vaccini di Johnson & Johnson, che sono stati approvati lo scorso fine settimana dalla FDA (Food and Drug Administration).Focus tra l'altro sulle stime sull'inflazione Usa diramate nelle ultime ore dagli analisti di Goldman Sachs, che prevedono "un'inflazione core PCE al 2,4% nel mese di aprile e in rallentamento al 2% entro la fine dell'anno".Interpellato dalla Cnbc Jim Paulsen, chief investment strategist presso Leuthold Group, ha detto che i mercati stanno beneficiando comunque del Buy on the Dip."Nonostante la turbolenza degli ultimi giorni, lo S&P 500 è in rialzo dell'1,55% dall'inizio della settimana, grazie ai titoli che dovrebbero beneficiare in misura maggiore dell'allentamento delle restrizioni e della riapertura delle economie, come i titoli industriali, finanziari, energetici e delle materie prime".Dal fronte macro è stato diffuso il sondaggio ADP relativo alla creazione di nuovi posti di lavoro nel settore privato. Nel mese di febbraio, l'economia degli Stati Uniti ha creato 117.000 posti di lavoro, meno rispetto ai 195.00 posti creati e gennaio (dato rivisto dal precedente 174.000). Deluse le attese degli analisti che si aspettavano la creazione di 177.000 nuovi posti di lavoro nel mese.Il rapporto ADP è stato diffuso in attesa del report occupazionale Usa di febbraio, che sarà pubblicato dopodomani, venerdì 5 marzo.Tra i titoli occhio al fenomeno Rocket, il titolo che potrebbe aver rimpiazzato GameStop nella lista dei desiderata degli investitori retail di Reddit.Ieri l'azione ha chiuso in rally di oltre +71%, a $41,60 dopo essere stata sospesa diverse volte per eccesso di rialzo. Più di 367 milioni i titoli scambiati, al record di sempre. Rocket Companies - questo il nome completo della società attiva nel mercato dei mutui - è tra i titoli più shortati dagli hedge fund, fattore che conferma la nuova febbre dei Redditors, che ieri hanno alimentato la carica di buy scatenando importanti short squeeze.Il titolo è stato tra l'altro menzionato più volte nel forum di Reddit #wallstreetbets, da cui erano partite le scommesse rialziste su GameStop, nel mese di gennaio. Rocket affonda ora di oltre -22%.Tra altri titoli sotto i riflettori, si mettono in evidenza i cali delle Big Tech, in particolare delle azioni gruppo FAANG.Male Facebook -0,88%, Alphabet in flessione di oltre -1%, Amazon -1,7%, Netflix sotto forte pressione con una perdita del 3,6% circa, Apple -1,4%. Tesla cede più dell'1%.