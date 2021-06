Wall Street futures, sul Nasdaq Tesla +3% dopo -10% nell'ultimo mese. Giù i siti Reddit, NY Times, Bloomberg,

Laura Naka Antonelli 8 giugno 2021 - 13:44

MILANO (Finanza.com)

Wall Street cauta: i futures sul Dow Jones cedono lo 0,08% a 34.590 punti; i futures sullo S&P 500 avanzano dello 0,10% a 4.229 punti; i futures sul Nasdaq crescono dello 0,36% a 13.854 punti.Tesla, che ha perso nel corso dell'ultimo mese il 10%, rimbalza in premercato del 3%.Bene tra i titoli anche quello della compagnia aerea Delta Air Lines, che guadagna l'1,5% circa dopo un upgrade arrivato da Jefferies, che ha mostrato ottimismo sull'impatto positivo sul gruppo della ripresa dei voli internazionali e dei viaggi di affari, sulla scia della riapertura delle economie a livello globale.Attenzione a diversi blackout che hanno colpito nelle prime ore del mattino di New York alcuni siti Internet, la cui origine risulta ancora non chiara. I futures, in particolare quelli sul Nasdaq, hanno incrementato le perdite dopo la diffusione della notizia, per poi tornare a salire.I siti del forum online Reddit e di alcune testate giornalistiche di importanza globale, come dell'Ft, del New York Times, Bloomberg, sono tornati a essere operativi, dopo essere andati giù attorno alle 6 ora di New York.Alcuni utenti sia del Regno Unito che degli Stati Uniti hanno raccontato di non essere riusciti ad avere accesso ai siti, che hanno riportato il seguente messaggio di errore: "Error 503 Service Unavailable".I siti sono tornati a essere attivi attorno alle 7 ora di New York. Il titolo del New York Times cede lo 0,90% circa in premercato.Nella seduta di ieri, lo S&P 500 non è riuscito a testare un nuovo record, cedendo nel finale lo 0,1% a 4.226,52 punti; il Dow Jones Industrial Average è sceso di 126,15 punti a 34.360,24 punti, mentre il Nasdaq Composite è salito dello 0,49% a 13.881,72 punti.Lo S&P 500 rimane osservato speciale, in quanto inferiore di appena lo 0,27% dal record intraday di sempre testato all'inizio di maggio.Le meme stock hanno continuato a segnare rally poderosi nella sessione di ieri, con AMC Entertainment volata del 14,8%, e GameStop e BlackBerry in rialzo rispettivamente del 12,74% e del 13,78%. La Sec ha reso noto nella giornata di ieri di star monitorando la volatilità presente sui mercati, e ha promesso di nuovo di fare il possibile per proteggere gli investitori retail.Ma AMC sembra pronta a un'altra seduta di buy, e balza in premercato di oltre il 5%. Molto bene in pre-mercato anche BlackBerry, che avanza del 2,66%, e GameStop, che fa oltre +4%.