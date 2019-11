Wall Street: futures su indici Usa in leggero rialzo, attesa per i dati sul lavoro

Valeria Panigada 1 novembre 2019 - 12:24

MILANO (Finanza.com)

La partenza di Wall Street oggi sarà condizionata dai dati sul mercato del lavoro in uscita prima dell'avvio. Alle 13.30 verranno diffusi il tasso di disoccupazione, l'andamento dei salari e la variazione degli occupati nei settori non agricoli. Nell'attesa, a poco più di due ore dall'apertura, i futures sui principali indici statunitensi si muovono in moderato rialzo. Il contratto sul Dow Jones sale dello 0,19%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,21% e il future sul Nasdaq segna un +0,26%.Sempre dal fronte macro giungerà alle 15.00 l'aggiornamento sull'indice Ism manifatturiero degli Stati Uniti. Da monitorare per valutare un eventuale impatto dello sciopero alla General Motors.Sullo sfondo rimangono i timori per la questione commerciale Usa-Cina. Bloomberg ha riportato ieri che i vertici cinesi avrebbero espresso dubbi sulla possibilità di firmare la fase uno dell'accordo in tempi brevi. Il presidente americano Donald Trump ha fatto sapere che le due parti stanno cercando un nuovo appuntamento per la firma prevista a novembre, dopo che il vertice Apec in Cile è stato cancellato.