Wall Street: futures positivi sulla scia di sviluppi commerciali Usa-Cina

Laura Naka Antonelli 24 settembre 2019 - 13:28

MILANO (Finanza.com)

Trend positivo per i futures sugli indici azionari Usa. Gli investitori, come spiega Tom Essaye di Sevens Reports', guardano con favore alle dichiarazioni del segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin, che ha reso noto che, insieme al rappresentante per il Commercio Robert Lighthizer, incontrerà tra due settimane il vicepremier cinese Liu He per riaprire le trattative commerciali Usa-Cina.I mercati sperano che, con il nuovo round di negoziati, le controparti raggiungano un accordo che ponga fine alla guerra commerciale."I futures sono in rialzo, riflettendo il tono positivo della maggior parte dei mercati azionari mondiali, grazie alle buone notizie che arrivano dal fronte commerciale", ha commentato Essaye, aggiungendo che, "dall'inizio di questa settimana, la Cina ha acquistato prodotti agricoli in modo significativo, altro fattore incoraggiante".I futures sul Dow Jones sono saliti fino a +78 punti, ovvero +0,3%; +0,3% anche i futures sullo S&P 500 e sul Nasdaq Composite.