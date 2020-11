Wall Street: futures positivi dopo pausa trading per Thanksgiving. Oggi chiusura anticipata

Laura Naka Antonelli 27 novembre 2020 - 12:24

MILANO (Finanza.com)

Futures Usa positivi, dopo la pausa della vigilia, in cui Wall Street è rimasta chiusa per la festività nazionale del Thanksgiving.Oggi è il Black Friday, giorno cruciale per lo shopping negli States ma anche per quello di tutto il mondo, visto che diversi paesi hanno adottato la giornata, tutta dedicata ai forti sconti.I futures sul Dow Jones indicano un avvio di seduta superiore a 50 punti. Bene anche i contratti sullo S&P 500 e sul Nasdaq. Oggi Wall Street chiuderà in anticipo, alle 13 ora di New York (19 ora italiana).Nelle ultime sessioni, il Dow Jones è riuscito ad agguantare e anche superare i 30.000 punti, per poi ritracciare e tornare al di sotto della soglia.