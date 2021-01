Wall Street: futures poco mossi dopo nuovi record S&P e Nasdaq Composite. Oggi il bilancio di Microsoft

Laura Naka Antonelli 26 gennaio 2021 - 12:59

MILANO (Finanza.com)

Wall Street incerta dopo che, nella seduta di ieri, lo S&P 500 è salito dello 0,4% al nuovo record di chiusura di 3.855,36 punti.Record di chiusura anche per il Nasdaq Composite, avanzato dello 0,7% a 13.635,99. Il Dow Jones Industrial Average è invece sceso di 36,98 punti a quota 30.960.Attesa per i risultati di bilancio nella settimana più affollata delle trimestrali della corporate America. Prima dell'inizio delle contrattazioni, diffonderanno le loro trimestrali General Electric, Verizon e Johnson & Johnson. Dopo la fine della sessione toccherà al gigante software Microsoft.I futures sul Dow Jones sono al momento piatti, a 30.893 punti; piatti anche i futures sullo S&P 500, a 3.848 punti; i contratti sul Nasdaq perdono lo 0,11% a 13.462 punti.Focus su Apple, che ieri ha testato ieri a Wall Street il record di sempre, nell'attesa dei risultati di bilancio che saranno resi noti domani, mercoledì 27 gennaio.Apple ha chiuso la sessione della vigilia in crescita del 2,8%, al nuovo record di sempre, dopo la nota di Dan Ives di Wedbush, che ha rivisto il target price a 12 mesi sul titolo a $175 dai $144 attuali:"Wall Street sta anticipando risultati solidi e migliori delle attese di Apple – ha scritto in una nota Ives – Sebbene il consensus sia per 220 milioni di iPhone (per il 2021), riteniamo sulla base del trend attuale e nello scenario bullish che Cupertino abbia il potenziale di vendere fino a 240 milioni di unità" di iPhone. Il titolo avanza in premercato di appena lo 0,36%.Domani toccherà anche al colosso delle auto elettriche Tesla, che mette a segno un lieve rialzo dopo il balzo +4% della vigilia.