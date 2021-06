Wall Street futures ingessati in attesa di audizione Powell (Fed) al Congresso Usa. Focus su meme stock

Laura Naka Antonelli 22 giugno 2021 - 12:30

MILANO (Finanza.com)

Oggi mercati di nuovo sull'attenti in attesa di indicazioni che arriveranno dalla Fed.Il numero uno della Federal Reserve Jerome Powell parlerà infatti alla Camera dei Rappresentanti Usa.Ieri sera la Fed ha diramato il contenuto del suo discorso: "Dall'ultima volta che ci siamo incontrati, l'economia ha riportato un miglioramento sostenuto - dirà Powell - Le ampie vaccinazioni si sono unite a interventi di politica monetaria e fiscale senza precedenti, fornendo un forte sostegno alla ripresa. I dati relativi all'attività economica e all'occupazione hanno continuato a rafforzarsi e, quest'anno, il Pil reale si appresta a segnare la fase di crescita più veloce degli ultimi decenni".Sul nodo inflazione, Powell è stato costretto e sarà costretto di nuovo, oggi, ad ammettere che si è rafforzata.A tal proposito si ricorda che dal dot plot del Fomc, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve, ora emerge che, in media, gli esponenti dell'istituzione stimano in media due rialzi dei tassi nel 2023, quando nella riunione di marzo prevedevano un nulla di fatto almeno fino al 2024."L'inflazione è aumentata in modo notevole negli ultimi mesi", dirà Powell al Congresso.Allo stesso tempo, il presidente della Fed ribadirà che la maggior parte della crescita dei prezzi è, a suo avviso, frutto di un effetto temporaneo e che l'inflazione Usa dovrebbe tornare al 2% nel lungo termine.Ieri Wall Street ha riportato un forte rally: il Dow Jones Industrial Average è volato di 586,89 punti a 33.876,97 punti; lo S&P 500 è salito dell'1,4% a 4.224,79 punti, mentre il Nasdaq Composite ha riportato un rialzo dello 0,79% a 14.141,48 punti.Nell'attesa del discorso di Powell, i futures sugli indici Usa sono poco mossi. L'audizione di Powell inizierà alle 20 ora italiana. I futures sul Dow Jones segnano una variazione pari +0,04% a 33.770 punti; i futures sullo S&P 500 cedono lo 0,02% a 4.213 punti, mentre i futures sul Nasdaq sono ingessati con una variazione pari a -0,04% a 14.123 punti.Non ci sono in premercato storie societarie di grande rilievo:Caterpillar e Ford mettono a segno lievi rialzi, mentre Tesla e Pfizer sono sotto pressione. Occhio alle meme stock GameStop, in lieve recupero, e AMC Entertainment, in ribasso, dopo i cali di ieri,pari in entrambi i casi a oltre -6%.