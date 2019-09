Wall Street: futures indici Usa sopra la parità, focus torna sul commercio

Valeria Panigada 26 settembre 2019 - 14:47

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono poco sopra la parità, suggerendo un avvio di seduta in moderato rialzo per Wall Street. Dalla politica, con l'avvio di un'indagine per una possibile apertura di un procedimento di impeachment da parte del Congresso Usa contro il presidente Donald Trump, l'attenzione del mercato torna sul fronte commerciale. Lo stesso Trump ha risvegliato le speranze di un avvicinamento tra Stati Uniti e Cina, annunciando ai giornalisti un accordo "prima del previsto". A queste parole si è aggiunta la notizia di un accordo di libero-scambio, almeno parziale, tra Usa e Giappone.Intanto dal fronte macro è giunta l'ultima lettura del Pil degli Stati Uniti che ha mostrato nel secondo trimestre dell'anno una crescita su base annualizzata del 2%, confermando il rallentamento economico. Nei primi tre mesi del 2019 infatti il Pil era salito del 3,1%.