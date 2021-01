Wall Street futures in ribasso dopo carrellata record. Tesla -2% in premercato

Laura Naka Antonelli 11 gennaio 2021 - 14:10

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si prepara a scendere dai livelli record dell'ultima sessione, con i futures sul Dow Jones che perdono più di 220 punti, dello 0,7%. Male anche i futures sulloS&P 500 (-0,6%), così come quelli sul Nasdaq 100.Gli indici azionari Usa hanno concluso la settimana in territorio positivo, con lo S&P 500 in rialzo per quattro sessioni consecutive, in guadagno dell'1,8% su base settimanale; bene anche Dow Jones e il Nasdaq Composite, saliti su base settimanale rispettivamente dell'1,6% e del 2,4%, testando nuovi massimi assoluti.La scorsa settimana Tesla è salita del 25%, facendo +800% negli ultimi 12 mesi. Il titolo scende tuttavia del 2% in premercato, con gli investitori che si interrogano ancora sulla sostenibilità del rally, visto che l'azione è scambiata a un valore pari a 90 volte circa il flusso di cassa del 2021.