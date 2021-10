Wall Street: futures in rialzo in attesa dato clou sull'inflazione Usa e dopo bilancio JP Morgan

Laura Naka Antonelli 13 ottobre 2021 - 13:49

MILANO (Finanza.com)

Futures poco mossi nell'attesa della pubblicazione del dato clou sull'inflazione Usa, che verrà reso noto alle 14.30 ora italiana. I futures sul Dow Jones salgono dello 0,12% a 34.306 punti; i futures sul Nasdaq avanzano dello 0,46% a 14.720 mentre i futures sullo S&P 500 riportano un rialzo dello 0,19% a 4.349 punti. Per ora i tassi sui Treasuries Usa a 10 anni sono in ribasso, scendono all'1,568%.In un momento in cui la fiammata dell'inflazione interessa diverse aree del pianeta, in particolare Stati Uniti, Eurozona e Regno Unito, tutti i dati sul trend dei prezzi sono attentamente monitorati dagli economisti e dagli strategist, che cercano di anticipare le mosse delle banche centrali. Il dato è l'indice dei prezzi al consumo di settembre che, secondo gli analisti intervistati dall'agenzia di stampa Dow Jones, è atteso salire su base mensile dello 0,3%, e del 5,3% su base annua. Escluse le componenti più volatili rappresentate dai prezzi dei beni alimentari ed energetici, il dato core dell'inflazione è previsto aumentare dello 0,3% su base mensile e del 4% su base annua. Intanto, sul fronte societario, conm la pubblicazione del bilancio del terzo trimestre dell'anno di JP Morgan, è partita oggi la stagione degli utili trimestrali Usa: JP Morgan Chase, prima grande banca Usa a riportare gli utili del terzo trimestre, ha battuto le attese sfornando utili per 9,6 miliardi di dollari con EPS di 3,03 $. Considerando il rilascio della riserva netta di 2,1 mld di dollari e 566 milioni di agevolazioni fiscali , l'eps è salito a 3,74 dollari per azione contro i 3 dollari per azione stimati dagli analisti (consensus Refinitiv). I ricavi sono aumentati dell'1% a 29,65 miliardi di dollari nel trimestre.