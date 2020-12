Wall Street: futures in rialzo dopo record S&P. Euro oltre $1,21 in attesa Bce, buy su sterlina dopo frase Merkel su Brexit

Laura Naka Antonelli 9 dicembre 2020 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

Futures Usa in rialzo dopo che, nella sessione della vigilia, l'indice S&P 500 ha chiuso al di sopra della soglia di 3.700 punti per la prima volta in assoluto.Sullo sfondo, le speranze che il tanto atteso piano di stimoli economici Usa venga finalmente varato. A segnare una chiusura record nella giornata di ieri è stato anche l'indice Russsell 2000 delle small cap, che ha chiuso in rialzo dell'1,4%. I futures sul Dow Jones indicano un avvio al rialzo di circa 100 punti; bene anche i contratti sul Nasdaq e sullo S&P 500. Sul mercato del forex, in attesa dell'annuncio sui tassi e su nuove manovre di politica monetaria espansiva che arriverà dal Consiglio direttivo della Bce, che arriverà domani giovedì 10 dicembre, l'euro continua a viaggiare ai massimi dal 2018, rimanendo sopra quota $1,21, a $1,22, in rialzo sul dollaro dello 0,15%. Il dollaro cede lievemente sullo yen (-0,06% a JPY 104,10) ed è in forte ribasso nei confronti della sterlina, con la valuta britannica che balza dello 0,76% a $1,3456. Incidono positivamente le parole della cancelliera tedesca Angela Merkel che, in un discorso alla Bundestag, ha affermato che c'è "ancora una possibilità di raggiungere un accordo" sulla Brexit.Ancora meglio, a conferma della propensione al rischio presente sui mercati, fa il dollaro australiano, che vola dello 0,92% a $0,7479. Euro in forte pressione nei confronti della sterlina, cede lo 0,61% a GBP 0,9008. La moneta unica sale sul franco svizzero (+0,11% a CHF 1,0774) e sullo yen (+0,10% a JPY 126,19).