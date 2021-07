Wall Street: futures in rialzo con stabilizzazione tassi Treasuries. Bene i titoli ciclici BofA e Boeing

Laura Naka Antonelli 16 luglio 2021 - 13:08

MILANO (Finanza.com)

Wall Street futures in rialzo dopo la sessione contrastata della vigilia. I futures sul Dow Jones avanzano dello 0,10% a 34.896; i futures sullo S&P 500 sono in rialzo dello 0,13% a 4.358, i futures sul Nasdaq avanzano dello 0,17% a 14.812 punti.In evidenza i guadagni dei titoli ciclici, quelli più legati al trend dell'economia, che salgono grazie anche alla stabilizzazione dei tassi dei Treasuries decennali, che salgono oltre la soglia dell'1,30%. Sotto i riflettori Bank of America e Boeing. In rialzo anche i titoli delle compagnie aeree, dei casinò ed energetici. Più cautela sui titoli hi-tech. In evidenza le indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il colosso dei chip Intel sarebbe in trattative oer acquistare GlobalFoundries per un valore di circa $30 miliardi. Si tratterebbe della maggiore acquisizione mai effettuata prima dal gruppo. Ieri chiusura contrastata per Wall Street, con lo S&P 500 che ha ceduto lo 0,33% a 4.360,03 punti e il Nasdaq Composite sceso dello 0,7% a 14.543,13. Il Dow Jones Industrial Average è invece salito di 53,79 punti, a 34.987,02 punti.La stagione degli utili trimestrali Usa si sta confermando positiva, senza riuscire tuttavia a sollevare più di tanto il sentiment degli operatori. Per le 18 società scambiate sullo S&P 500 che hanno diffuso i loro bilanci in questa settimana, i risultato misurato dall'utile per azione è stato, in media, superiore del 18% rispetto alle attese. Tuttavia, i titoli di quelle stesse società hanno visto i loro titoli segnare in media un ribasso dello 0,58%. Debole la performance dell'indice S&P 500 che, su base settimanale, ha segnato un lieve calo dello 0,2%.TRa le storie societarie, focus su Tesla, dopo che il fondatore e numero uno Elon Musk ha detto chiaramente che il progetto del furgone elettrico Cybertruck potrebbe anche fare flop.In una conversazione su Twitter, Musk ha affermato comunque che "il design del prodotto" rimarrà come mostrato durante l'esposizione del camion e che, in ogni caso, "non gli interessa" se ci sia qualsiasi rischio che il suo Cybertruck faccia flop, perchè comunque lui adora il design. Il titolo Tesla è in lieve rialzo in premercato a Wall Street, dopo aver chiuso la sessione di ieri in calo dello 0,43%, a $650,60.Titolo Didi in forte calo a Wall Street, con le Adr che riportano un tonfo di quasi -7%, dopo che i funzionari di ben sette agenzie governative cinesi hanno fatto un blitz negli uffici del colosso di ride-sharing.I funzionari hanno condotto una ispezione per individuare la presenza di eventuali rischi per la sicurezza cibernetica. La società cinese Didi Chuxing è sbarcata il 30 giugno alla Borsa di New York, lanciando una delle operazioni di IPO degli Stati Uniti più grandi negli ultimi dieci anni.Attenzione alle dichiarazioni di Janet Yellen, segretario al Tesoro americano ed ex presidente della Federal Reserve, in un'intervista rilasciata alla Cnbc:"Ci saranno diversi mesi in più di rapida inflazione. Dunque, non sto dicendo che questo sia un fenomeno della durata di un mese. Ma credo che nel medio termine vedremo l'inflazione tornare a scendere verso livelli normali. Ovviamente, dobbiamo guardare a essa con attenzione". Detto questo, nelle sue audizioni al Congresso degli Stati Uniti, il numero uno della Fed Jerome Powell ha assicurato il suo continuo sostegno all'economia americana, confermando un approccio dovish.