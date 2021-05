Wall Street futures in rialzo: Oatly +8% dopo Ipo boom Nasdaq. Bene anche Ford con news pick up elettrico F-150

Laura Naka Antonelli 21 maggio 2021 - 13:08

MILANO (Finanza.com)

Wall Street orientata alla sua seconda sessione consecutiva, dopo i rialzi della vigilia che hanno visto lo S&P 500 guadagnare l' 1,1% a 4.159,12 punti, il Nasdaq Composite balzare dell'1,77% a 13.535,74 punti e il Dow Jones Industrial Average avanzare di 188,11 punti a 34.084,15.Gli indici azionari Usa hanno chiuso ieri in territorio positivo dopo tre sessioni consecutive di perdite. Alle 13 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones balzano di oltre 100 punti (+0,31%), a 34.134 punti; i futures sullo S&P 500 salgono dello 0,28% a 4.165, mentre i futures sul Nasdaq crescono dello 0,21% a 13.515.Tra i titoli osservati speciali Oatly, fresca di Ipo con cui è sbarcata sul Nasdaq nella giornata di ieri. Il titolo ha consacrato il suo debutto con un rally del 18% e al momento balza dell'8% in premercato.La società svedese produttrice del latte d'avena, che ha fatto il suo debutto nei coffe shop americani già cinque anni fa, si è quotata a Wall Street, ieri, poco prima di mezzogiorno ora di New York, con il titolo che ha avviato le contrattazioni a $22,12, rispetto ai $17 del prezzo di collocamento annunciato dal gruppo nella giornata di mercoledì, con una capitalizzazione dunque di $13,1 miliardi.Le azioni sono schizzate dunque del 30% rispetto al prezzo di collocamento, per poi ridurre nel finale i guadagni. Attenzione anche al rialzo del titolo Ford, che ha annunciato di aver ricevuto già 20.000 prenotazioni per il suo nuovo pick up elettrico F-150. Le quotazioni avanzano dell'1,7%.Bene anche Home Depot, dopo che il gruppo retailer ha annunciato un nuovo piano di buyback azionario, per un valore di $20 miliardi. Tesla avanza di oltre il 2%,a fronte della ripresa del Bitcoin, che riagguanta e supera la soglia di $40.000.