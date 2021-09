Wall Street, futures in recupero: Microsoft apprezza annuncio aumento dividendi, i nuovi iPhone non scaldano Apple

Laura Naka Antonelli 15 settembre 2021 - 13:05

MILANO (Finanza.com)

Wall Street futures in recupero, all'indomani delle vendite della vigilia, che hanno portato l'indice Dow Jones a scendere fino a -300 punti.Alle 13 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones salgono dello 0,13% a 34.510 punti; quelli sul Nasdaq avanzano dello 0,25% a 15.417, mentre quelli sullo S&P 500 mettono a segno un rialzo dello 0,18% a 4.442.Il Dow Jones, lo S&P 500 e l'indice delle small cap Russell 2000 hanno perso terreno per la sesta delle ultime sette sessioni, mentre il Nasdaq ha ceduto per la quinta sessione consecutiva.Il bilancio di settembre continua a confermarsi negativo: il Dow Jones è in calo di oltre il 2%, mentre lo S&P 500 ha perso l'1,8%.Il giudizio degli analisti di JP Morgan rimane tuttavia positivo:"Nonostante le preoccupazioni circa il recente rallentamento del momentum dell'economia, rimaniamo fiduciosi nella forte crescita che si profila innanzi a noi e nel fatto che l'attività sia destinata a riaccelerare il passo", ha scritto lo strategist di JP Morgan Dubravko Lakos-Bujas, in una nota pubblicata mercoledì riportata dalla Cnbc, continuando:"Rimaniamo positivi sull'outlook azionario, e prevediamo che lo S&P raggiungerà quota 4.700 entro la fine di quest'anno e supererà la soglia di 5.000 punti l'anno prossimo, grazie agli utili migliori delle attese".Tra i titoli focus su Microsoft, in rialzo in premercato dopo che il colosso software ha annunciato un aumento dei dividendi e un piano di buyback azionario del valore di $60 miliardi.Buy sui titoli energetici, che continuano a confermarsi tra le scommesse più popolari tra gli investitori, che scommettono su una solida ripresa economica, e su prezzi dell'energia più alti a causa dell'aumento della domanda. Bene le quotazioni del colosso petrolifero Exxon, a fronte dei futures Usa sul petrolio che sul Nymex superano la soglia di $71 al barile.Apple non si scalda all'indomani dell'Apple Event, con cui il colosso di Cupertino ha presentato i nuovi modelli di iPhone e altri prodotti.Ieri il Dow Jones ha concluso la sessione in calo di 292,06 punti, o dello 0,8%, a 34.577,57 punti; lo S&P 500 è arretrato dello 0,6% a 4.443,05 mentre il Nasdaq Composite è sceso dello 0,5% a 15.037,76.