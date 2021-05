Wall Street futures in lieve rialzo, dalla Fed commenti dovish. Bitcoin attorno a $40.000, boom Cardano oltre +17%

Laura Naka Antonelli 26 maggio 2021 - 13:09

MILANO (Finanza.com)

Futures sulla borsa Usa in lieve progresso: i futures sul Dow Jones avanzano dello 0,24% a 34.352 punti; i futures sullo S&P 500 salgono dello 0,29% a 4.197 punti, mentre i futures sul Nasdaq sono in rialzo dello 0,31%, a 13.698 punti.Nella sessione della vigilia, lo S&P 500 ha perso lo 0,21% a 4.188,13 punti, il Dow Jones Industrial Average ha ceduto 81,52 punti a 34.312,46, mentre il Nasdaq Composite ha chiuso attorno alla parità a 13.657,17 punti.In una nota Tom Essaye, fondatore di Sevens Report, ha commentato il trend di Wall Street affermando che "i mercati saranno praticamente in modalità attesa almeno fino al prossimo grande evento, che sarà rappresentato dalla notizia relativa a come avverrà il tapering della Fed (o non avverrà). Fino a quando non ci sarà maggiore chiarezza sul tapering della Fed e sull'outlook di più lungo termine sull'inflazione, dovremo aspettarci questo tipo di volatilità".Dalla Fed sono arrivati tuttavia nelle ultime ore commenti dovish.In particolare il presidente della Fed di Chicago Charles Evans ha detto di "non aver visto nulla" che possa convincerlo "a cambiare il sostegno a favore di una politica monetaria accomodante".La presidente della Fed di San Francisco Mary Daly ha aggiunto che, "dobbiamo essere pazienti" e che la politica monetaria della Federal Reserve è quella giusta.Sul mercato delle criptovalute, il Bitcoin ha riagguantato quota $40.000 per poi smorzare lievemente i guadagni: al momento sale di oltre +7% al di sopra di $39.700; l'Ethereum balza di oltre il 14% a $2817 circa; il Cardano schizza di oltre il 17% a $1,75.Fa notizia la decisione dell'investitore miliardario Mark Cuban, proprietario del team di basket Dallas Mavericks, di puntare su "Polygon (ex Matic Network), la prima piattaforma ben strutturata, facile da utilizzare, per lo sviluppo delle infrastrutture e per la crescita dell'Ethereum".E' quanto ha reso noto la stessa start-up indiana Polygon. A fronte dei crash del Bitcoin e dell'Ethereum pari a -30%, sofferti nelle ultime due settimane, MATIC è volata di oltre il 90%: con una capitalizzazione di mercato di quasi $11 miliardi, è così diventata una delle 15 criptovalute più importanti al mondo.Sul mercato dei Treasuries Usa, i rendimenti decennali sono invariati all'1,56% circa. L'euro è sotto pressione sul dollaro, cede lo 0,10% circa a $1,2236.