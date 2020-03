Wall Street futures giù, mentre Nouriel Roubini prevede crollo azionario globale fino a -40%

Laura Naka Antonelli 2 marzo 2020 - 14:20

MILANO (Finanza.com)

Futures sugli indici azionari Usa in ribasso, con quelli sul Dow Jones che perdono 117 punti, indicando un'apertura all'inizio della seduta in calo, per l'indice, di 155 punti circa. Giù anche i futures sullo S&P 500 e sul Nasdaq 100.Focus sull'outlook sull'azionario reso noto dall'economista e professore della New York University, Nouriel Roubini che, in un'intervista rilasciata la scorsa settimana a Der Spiegel e riportata nelle ultime ore da Marketwatch, ha detto che, a suo avviso, l'azionario globale potrebbe crollare del 30-40% nel corso del 2020."Il mio consiglio è: puntate i vostri soldi sul cash e sui titoli governativi sicuri".L'outlook di Dr. Doom - così come è anche conosciuto l'economista Roubini - arriva dopo un crollo che ha portato l'indice S&P 500 a capitolare di quasi -13% dal record testato a febbraio, entrando così in fase di correzione. Nell'intero mese di febbraio, il listino ha perso più dell'8%."Vivo a New York e la gente qui va a mala pena nei ristoranti, al cinema o a teatro, anche se nessuno è stato infettato dal virus finora. Se arriva, siamo totalmente f***ed", (fucked) ha detto Nouriel Roubini."Dovete proteggere i vostri soldi contro un crash", ha continuato Roubini, che ha aggiunto che il suo motto è "Better safe than sorry!" (l'equivalente italiano di 'meglio prevenire che curare').