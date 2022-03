Wall Street futures deboli tra parole Zelensky, rally Tesla e attesa market mover clou

Laura Naka Antonelli 28 marzo 2022 - 13:12

MILANO (Finanza.com)

I mercati azionari globali sperano in una soluzione diplomatica vicina del conflitto tra la Russia e l'Ucraina, dopo le parole proferite dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha detto che il suo paese è pronto a discutere in merito alla possibilità di dichiararsi stato neutrale e raggiungere eventualmente un accordo di pace con Vladimir Putin. Zelensky ha puntualizzato che un qualsiasi accordo dovrebbe comunque essere garantito da parti terze e essere approvato dal suo popolo con un referendum. I negoziati tra le parti continuano, con le delegazioni ucraina e russa che si incontreranno nei giorni 28-30 marzo in Turchia.I futures Usa sono deboli, stretti nella morsa della geopolitica e sull'attenti a causa dell'atteggiamento sempre più hawkish della Fed. Detto questo, c'è da dire che la borsa Usa ha ampiamente recuperato dal 24 febbraio scorso, giorno in cui la Russia di Vladimir Putin ha invaso l'Ucraina, dando il via al conflitto. Il Dow Jones e lo S&P 500 sono reduci dalla loro seconda settimana consecutiva di guadagni, e lo S&P 500 ha più che azzerato le sue perdite. In crescita su base settimanale anche il Nasdaq. Nelle ultime due settimaneIl Nasdaq 100 ha guadagnato quasi l'11%. Alle 13.10 ora italiana, i futures sul Dow Jones e sullo S&P 500 oscillano attorno alla parità, mentre i futures sul Nasdaq cedono lo 0,13%.Tra le società che riporteranno le trimestrali relative ai primi tre mesi del 2022 ci saranno questa settimana BioNTech, Micron e Walgreens Boots Alliance. Grande market mover sarà dal fronte macroeconomico la pubblicazione, il prossimo venerdì, del report occupazionale Usa di marzo.Intanto, tra i titoli protagonisti della sessione, si mette in evidenza Tesla, pronta a lanciare un nuovo stock split - split azionario - per pagare i dividendi ai suoi azionisti. Lo riporta il sito Cnbc, riferendosi a quanto emerso dai documenti che il gigante delle auto elettriche guidato da Elon Musk ha depositato presso la Sec.L'Autorità di borsa Usa ha annunciato in particolare che Tesla chiederà all'assemblea annuale degli azionisti "di aumentare il numero autorizzato di azioni ordinarie...al fine di rendere possibile uno split dell'azione ordinaria della compagnia sotto forma di dividendo azionario".Il titolo balza in premercato del 4,8% a 1.059 dollari. I tassi sui Treasuries Usa sono in calo al 2,471% dopo aver superato la settimana scorsa la soglia del 2,5%.