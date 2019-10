Wall Street: futures deboli dopo record S&P 500. Il mercato toro dura da 3.885 giorni

Laura Naka Antonelli 29 ottobre 2019 - 13:50

MILANO (Finanza.com)

All'indomani del record segnato sia su base intraday sia in chiusura dall'indice S&P 500, Wall Street sembra orientata a un avvio di sessione cauto.Protagonista, all'indomani della pubblicazione dei risultati di bilancio, il titolo del colosso Alphabet, la holding a cui fa capo Google. L'azione cede in premercato l'1,6% circa, riducendo comunque le perdite sofferte nelle contrattazioni afterhours, quando aveva perso fino a -4% circa.Gli utili di Alphabet si sono attestati su base netta a $7,07 miliardi, o $10,12 per azione, in calo rispetto ai $13,06 per azione dello stesso periodo dell'anno precedente, e peggio dei $12,42 per azione attesi dal consensus Refinitiv.Il fatturato è stato pari a $40,5 miliardi, meglio dei $40,32 miliardi attesi e in rialzo del 20% su base annua.Tra le altre voci di bilancio i costi di acquisizione del traffico si sono attestati a $7,49 miliardi, mentre i paid click sono saliti su base annua del 18%. Le entrate pubblicitarie sono aumentate del 17% a $33,9 miliardi. I diritti di autore hanno contribuito per la maggior parte alla crescita del fatturato di Google, con un giro d'affari balzato del 19% dai $24,05 miliardi del terzo trimestre del 2018.Salgono i titoli dei colossi farmaceutici Pfizer e Merck, che hanno diffuso i propri bilanci. Entrambe le azioni avanzano del 3% circa in premercato.Wall Street ha visto ieri lo S&P balzare fino al record intraday a quota 3.044,08 punti, prima di chiudere al nuovo valore di chiusura più alto di sempre, a 3.039,42, in crescita dello 0,6%.Le ultime volte che lo S&P aveva testato un record, sia a livello intraday che al termine della giornata di contrattazioni, era stato lo scorso 26 luglio.I 15 titoli che hanno testato un nuovo massimo nella sessione della vigilia sono stati, come indica la tabella: Alphabet (azioni di classe A e Classe C); Allegion; Apple; CDW; Charter Communications (azione di Classe A); Dover; First Republic Bank; JP Morgan Chase; KLA; Lam Research; Microsoft; Shervin-Williams; United Technologies; Xylem.Il sentiment è stato sostenuto dalle attese di un terzo taglio dei tassi Usa da parte della Federal Reserve che, secondo il consensus, dovrebbe essere annunciato domani, e anche dalla stagione degli utili.A dispetto delle peggiori previsioni, il toro continua a scalpitare a Wall Street.Si tratta, secondo i dati raccolti da Bespoke Investment Group, del secondo mercato toro più lungo della storia, che va avanti esattamente da 3.885 giorni.Intanto, i futures sullo S&P 500 indicano un avvio in calo dello 0,2% circa. Futures sul Dow Jones giù dello 0,15%, futures Nasdaq piatti con +0,06%.