Wall Street futures contrastati, Nasdaq in ripresa. Attesa per discorso Biden, mega piano finanziato da aumento tasse

Laura Naka Antonelli 31 marzo 2021 - 14:01

MILANO (Finanza.com)

Futures Usa contrastati, con i futures sul Dow Jones che perdono lo 0,08% a 32.898 punti, quelli sullo S&P 500 che avanzano dello 0,10% a 3.951, e quelli sul Nasdaq che salgono dello 0,60% circa, a 12.954 punti circa.Attesa per gli annunci che arriveranno dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden nella giornata di oggi, in merito al piano di infrastrutture del valore di oltre $2 trilioni che l'amministrazione Usa si appresta a varare, dopo aver già lanciato il bazooka anti-Covid da $1,9 trilioni.Un funzionario del governo ha riportato che il piano di Biden verrebbe finanziato anche con un aumento delle tasse a carico delle aziende al 28%.La Casa Bianca ha confermato l'aumento delle tasse sottolineando che l'incremento, combinata con le misure volte a frenare il fenomeno dell'offshoring dei profitti della corporate America, finenzierebbe il piano di infrastrutture entro l'arco di 15 anni.Ieri il Nasdaq Composite ha perso lo 0,1% circa, zavorrato da titoli come Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Microsoft, che hanno scontato l'aumento dei tassi sui Treasuries, balzati fino all'1,77%, al nuovo record degli ultimi 14 mesi. I titoli sono in rialzo in premercato.Al momento i tassi decennali sui Treasuries sono ingessati attorno all'1,72%.