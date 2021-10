Wall Street: futures confermano fiato sospeso trader in attesa report occupazionale Usa. Le stime di Goldman Sachs

Laura Naka Antonelli 8 ottobre 2021 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

Futures sugli indici azionari americani poco mossi, in attesa del market mover clou della settimana e dei prossimi giorni: la pubblicazione del report occupazionale Usa di settembre, che avverà alle 14.30 ora italiana.Il dato è ancora più cruciale se si considera che la Federal Reserve di Jerome Powell è ormai determinata a lanciare presto il tapering del suo piano di Quantitative easing, con cui acquista asset per un valore di $120 miliardi al mese. Stando alle stime di Dow Jones, gli economisti intervistati da Dow Jones prevedono una crescita di 500.000 nuovi posti di lavoro, rispetto a quei 235.000 nuovi posti di lavoro creati ad agosto, che hanno alimentato diversi dubbi sulla sostenibilità del mercato del lavoro Usa, decisamente inferiori alla crescita di +720.000 nuove buste paga attesa. Il tasso di disoccupazione è atteso in ribasso al 5,1% dal 5,2% di agosto. Più ottimisti gli economisti di Goldman Sachs, che prevedono un aumento delle buste paga di 600.000 unità, a fronte di un tasso di disoccupazione al 5,1%.I futures sono praticamente ingessati: quelli sul Dow Jones salgono dello 0,08% a 34.669 punti; i futures sullo S&P 500 avanzano di appena lo 0,01% a 4.390 punti circa, mentre i futures sul Nasdaq arretrano di appena lo 0,05% a 14.872 punti circa.Un buona notizia per gli Stati Uniti è arrivata intanto dal Congresso Usa, dove l'impasse sul tetto del debito Usa è stata risolta, almeno per ora.Il Senato ha approvato nella giornata di ieri una proposta di legge volta ad alzare il tetto sul debito americano di $480 miliardi: un ammontare che il dipartimento del Tesoro Usa ritiene sufficiente per permettere al governo di pagare le sue spese fino al prossimo 3 dicembre.Il valore attuale del debito Usa è di $28,4 trilioni a fronte di un tetto di circa $28,8 trilioni.La proposta approderà nei prossimi giorni alla Camera dei Rappresentanti guidata dalla leader democratica Nancy Pelosi per il suo passaggio finale.A quel punto, secondo l'iter stabilito, il presidente americano Joe Biden firmerà la proposta in legge: la firma verrà apposta entro il prossimo 18 ottobre, data che Janet Yellen, segretario al Tesoro Usa, ha individuato come termine ultimo per sospendere o alzare il tetto sul debito degli Stati Uniti ed evitare così il default Usa.La notizia ha sostenuto Wall Street: ieri il Dow Jones è salito per la terza sessione consecutiva, guadagnando 340 punti, o lo 0,98%. Lo S&P e il Nasdaq Composite sono saliti anch'essi per la terza giornata consecutiva, riportando rialzi rispettivamente dello 0,83% e dell'1,05%. Tutti e tre gli indici si preparano a chiudere la settimana in territorio positivo.Wall Street si sta preparando intanto all'inizio della stagione degli utili trimestrali, previsto per la prossima settimana. I primi risultati di bilancio relativi al terzo trimestre dell'anno verranno diffusi da JPMorgan, BlackRock e Delta Airlines.